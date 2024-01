Orario di lavoro: cosa insegnano gli accordi Luxottica, Lamborghini, Intesa San Paolo

La riduzione dell’orario di lavoro è da sempre stata un tema presente e centrale nel campo delle relazioni industriali; l’utilizzo delle nuove tecnologie ora potrebbe impattare significativamente sui modelli organizzativi del tempo di lavoro, disancorando la prestazione lavorativa da una rigida misurazione del valore del lavoro incentrata sul parametro temporale



Di grande attualità, nel dibattito internazionale, è la questione dei tempi di lavoro e, segnatamente, della loro riduzione. In Germania il principale sindacato dei lavoratori dell’industria metalmeccanica, l’IG Metall, ha rivendicato una riduzione dell’orario settimanale da 35 a 32 ore, mentre in Spagna la maggioranza di governo ha annunciato un accordo per abbassare, tramite legge, la durata normale dell’orario di lavoro da 40 a 37,5 ore a settimana.

Anche in Italia il dibattito sull’orario è tornato...