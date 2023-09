Patto di prova nullo, con le tutele crescenti reintegro impossibile di Giuseppe Bulgarini d’Elci









Nei rapporti di lavoro regolati dalle tutele crescenti il licenziamento intimato a fronte di un patto di prova nullo comporta unicamente la tutela indennitaria e non c’è spazio per il rimedio della reintegrazione in servizio. Non è lo stesso per i rapporti di lavoro cui si applica la disciplina dell’articolo 18 dei Statuto dei lavoratori, posto che in questo caso, se il licenziamento accede a un patto di prova nullo, alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento si collega l’ordine della ...