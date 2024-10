Pdr e premio ordinario: impatto sul cuneo e differenza del potere di acquisto su base annuale

La domanda

Un dipendente applica il CCNL che prevede una retribuzione lorda di 1800 euro per 13 mensilità (Es. industria fino a 15 semestre). Nel mese di luglio 2024 viene erogato un Pdr di 2000 euro a contribuzione e ad imposta sostitutiva del 5% in relazione ad un contratto collettivo di 2°livello (ambito detassazione Legge 208/2015). Qual è il netto del dipendete su base anno? Quale sarebbe stato il netto del dipendente nel caso di erogazione di un premio a tassazione ordinaria di pari importo, ad esempio di 2000 euro? Qual è il maggiore potere di acquisto su base annuale dell’erogazione del Pdr ad imposta sostitutiva del 5% rispetto all’ordinario premio a tassazione ordinaria?Si chiarisce che, il dipendente ha: CCNL, retribuzione lorda di 1800 euro per 13 mensilità; industria fino a 15 semestre; aliquota contributiva dipendente 9,19% (non previsto contributo dipendente ammortizzatori); regionale -2%; comunale -0,8% (acconto + saldo); aliquote scaglioni – anno 2024 da 15 mila a 28 mila il 23%(per cui fino 28 mila il 23%); detrazioni art. 13 da 15mila a 28mila = 1910 + 1190 (28mila meno rc) / 13mila; no figli – coniuge- familiari a carico;