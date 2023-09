Pensione di inabilità con tutti i contributi versati al Fpld e alla gestione artigiani e commercianti di Silvano Imbriaci

Link utili Cassazione 26429/2023 Sezione Lavoro









Con l'ordinanza 26429/2023, la sezione lavoro della Cassazione affronta un tema non troppo frequentato, ossia quello del cumulo tra la contribuzione obbligatoria versata nella gestione artigiani/commercianti con quella in possesso del lavoratore per essere stato iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld).

Lo spunto è fornito da una richiesta...