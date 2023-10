Pensioni, con Quota 104 a 63 anni taglio del 4% di Marco Rogari

Si continua a lavorare a un nuovo aumento delle minime. La Cgil attacca: si fa cassa con la previdenza, pronti allo sciopero

Una penalizzazione del 4%. È quella che è destinata a scattare per chi deciderà di anticipare la pensione con Quota 104 uscendo a 63 anni con almeno 41 anni di versamenti. A produrre questo effetto dovrebbe essere il taglio, previsto dalla bozza della manovra, della quota retributiva che per i lavoratori “misti” concorre al calcolo del trattamento. Se il capitolo previdenza sarà confermato dal testo finale della legge di bilancio, cambierà il rapporto tra il coefficiente di trasformazione per l’età di uscita e quello dell’età di vecchiaia, facendo assottigliare la “fetta” retributiva. Che dovrebbe subire una “penalità” di circa il 12%. Con il risultato di riverberarsi con un taglio appunto attorno al 4% dell’importo totale dell’assegno, visto che in questo caso la parte legata alla retribuzione rappresenta mediamente circa un terzo della pensione complessiva. Nel caso di un trattamento di circa 2.500 euro lordi al mese si perderebbero quindi circa 100 euro.

Sempre se non ci saranno ripensamenti in extremis, i lavoratori, come già accade ora con Quota 103, potranno comunque anche decidere di non accedere a Quota 104 beneficiando di un “premio”: il mantenimento nella busta paga della trattenuta contributiva del 9,19% a loro carico, sulla falsariga del cosiddetto “bonus Maroni”, che però si riduce fino a circa il 2% nei casi in cui scatta la decontribuzione. Questo bonus, previsto dall’inizio dell’anno, è stato fin qui scarsamente utilizzato, azzerando quasi la sua funzione di incentivo al rinvio delle uscite anticipate. Che con le misure inserire nella legge di bilancio, su cui il Parlamento dovrebbe cominciare a pronunciarsi dalla prossima settimana subiscono, subiscono per tutti i “canali aperti” una stretta praticamente a 360 gradi. E proprio questa stretta è finita nel mirino delle opposizioni, che accusano il governo di disattendere le promesse elettorali, e soprattutto della Cgil.

«Si fa cassa sulle pensioni e viene meno l’impegno di superare la legge Fornero», afferma Lara Ghiglione, segretaria confederale del sindacato guidato da Maurizio Landini. Che aggiunge: «Questa è una delle principali ragioni che ci porterà allo sciopero generale delle prossime settimane». La Cgil critica, tra l’altro, la decisione di far salire (anziché scendere) da 2,5 a 3,3 volte la pensione sociale la soglia alla quale è vincolato l’accesso al pensionamento con 64 anni e 20 di versamenti dei lavoratori interamente ”contributivi”, i cosiddetti ”millennials”. Un intervento che, a meno di correzioni sul filo di lana, si sarebbe reso necessario per garantire la copertura di un’altra misura concepita proprio per i lavoratori “interamente contributivi”: l’eliminazione del vincolo di 1,5 volte la pensione sociale per accedere al pensionamento di vecchiaia a 67 anni. Una sorta di sistema a vasi comunicanti, dunque, vista la difficoltà del governo a reperire risorse. Che fin qui ha anche impedito di irrobustire ulteriormente, oltre l’adeguamento già garantito dall’indicizzazione alla corsa dell’inflazione, le pensioni più basse.

Ma sulle “minime” la partita non appare chiusa. In Fi, al di là delle dichiarazioni ufficiali, si spera che l’assegno possa lievitare fino a quasi 650 euro per gli “over 65” o che almeno possa essere confermata la super-rivalutazione garantita quest’anno agli “over 75”. E non è affatto escluso che un segnale possa già arrivare nella versione finale della legge di bilancio che nel week end dovrebbe essere inviata al Senato per cominciare la sua navigazione parlamentare. In caso contrario la partita dovrebbe riaprirsi proprio a palazzo Madama con una correzione mirata che non violerebbe l’intesa raggiunta nella maggioranza sulla necessità di limitare il più possibile il ricorso a emendamenti.

A confermare che la bozza circolata nei giorni scorsi non è da considerare un testo già chiuso è il ministro del Lavoro, Marina Calderone: «La manovra non è stata ancora depositata, ci sono delle riflessioni in corso», ha detto, aggiungendo: «è una manovra che ha richiesto sacrifici a tutti i ministri, quindi anche al ministro del Lavoro nel momento in cui saremmo stati pronti anche a proporre una riforma delle pensioni di più ampia portata. Oggi, però, è importante anche tener conto dell’equilibrio dei conti».