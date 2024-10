Percettori Adi e tirocini d’inclusione: non serve il modello «ad-com esteso»

Nella nota 16631 del 3 ottobre u.s., il ministero del Lavoro ribadisce che i tirocini di inclusione sociale (Tis), di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del Dlgs 147/2017, costituiscono sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari Adi non attivabili al lavoro, nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei medesimo patti.

Essi ricadono tra le misure definite «non sottoposte alla prova dei...