Pescatori autonomi, fissate le retribuzioni convenzionali per i contributi 2025

L’Inps, con la circolare 41 del 12 febbraio 2025, ha determinato per il 2025 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori autonomi soggetti alla legge 250/1958 su cui devono essere calcolati i contributi.

Come si ricorderà, i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca, anche quando non sono associati in cooperativa, sono...