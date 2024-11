Prelievo di merce scaduta e insussistenza della giusta causa di licenziamento

Art. 2119 c.c. – Attività di sussunzione del precetto normativo – Sindacabilità in Cassazione – Censura e denuncia specifica - Necessità



L'attività di integrazione (o per così dire sussunzione) del precetto normativo di cui all'art. 2119 cod. civ. compiuta dal giudice di merito, mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama, o di fattori esterni connessi ad esempio al comune sentire della collettività dei consociati in un'epoca storica determinata, ovvero ancora di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, ma anche dalla disciplina particolare - collettiva, è sindacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale