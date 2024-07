Premi convertiti in contributi al Fondo pensione, nessun obbligo di comunicazione per il dipendente

L'Agenzia delle Entrate interviene in merito ai contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale in contributi alle forme pensionistiche complementari, chiarendo aspetti fondamentali del regime fiscale applicabile a tali operazioni e, rinviando all'art. 1, c. 184-bis della legge 208/2015 stabilisce che non devono essere comunicati dai dipendenti