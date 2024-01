Premi variabili individuali - Diritti acquisiti e usi negoziali: prevenzione e gestione

Le modalità per recedere e per prevenire gli usi negoziali



Diritti acquisiti ed aspettative

La tematica degli usi aziendali[1] - e soprattutto della loro stabilità o revocabilità- si intreccia inevitabilmente con quella dei diritti quesiti[2], intendendosi per tali quei diritti soggettivi divenuti intangibili perché entrati in modo inestricabile a far parte del patrimonio del loro titolare. Si impone pertanto un cenno preliminare a tale problematica, con riferimenti che risulteranno utili al prosieguo della indagine, specie a proposito delle possibilità di recedere dagli usi.

Il diritto ...