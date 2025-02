Prestiti e distacchi di personale soggetti a Iva

In linea con le modifiche normative introdotte dal Dl 131/2024 a seguito della sentenza San Domenico Vetraria, che comportano dal 1° gennaio 2025 l’assoggettamento a Iva dei distacchi e prestiti di personale, le Entrate ribadiscono il concetto non lasciando spazi a ipotesi per cui vi possa essere un’esclusione in virtù di un’assenza del sinallagma. È questa la risposta a interpello 38/2025 pubblicata il 18 febbraio.

Alfa è una società in house che effettua a favore dei soci servizi di progettazione...