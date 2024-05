Privacy e controlli sul lavoro - L’utilizzabilità della prova in giudizio: casi applicativi

Lo scopo difensivo rappresenta solo un caso – se non addirittura un caso particolare – di funzione applicativa dei controlli datoriali, i quali sono generalmente giustificati da fini produttivi, organizzativi o di sicurezza. Certamente può accadere che i dati raccolti in sede di controllo possano poi confluire in giudizio sotto forma di prova documentale o prova atipica, ponendosi così la problematica della loro utilizzabilità, spesso dirimente per le sorti della causa.

Implicazioni del D.Lgs. 101/2018 sull’utilizzabilità dei dati personali nel processo

Con l’avvento del D.Lgs. 101/2018, sono entrate in vigore due nuove disposizioni che hanno abrogato il precedente art. 11 Codice Privacy. In particolare, l’art. 2-decies, il quale sancisce che “i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’art. 160-bis”. Quest’ultimo articolo prevede a sua volta che “La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario di...