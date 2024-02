Pubblicato il modello 770 definitivo

Affrancamento delle quote da Oicr, la sospensione delle ritenute e delle addizionali per l’emergenza alluvionale in Emilia Romagna e in Toscana da trattare nei quadri ST e SV e il trattamento integrativo speciale dei lavoratori del settore turistico e termale a cui è dedicata una colonna nel quadro SX. Sono queste alcune delle novità del modello 770/2024 la cui versione definitiva è stata approvata con provvedimento di ieri.

Il modello dovrà essere trasmesso telematicamente all’agenzia delle Entrate...