Pubblico impiego privatizzato, assenza ingiustificata del lavoratore disabile e licenziamento

Assenza ingiustificata – pubblico impiego privatizzato – congedo per cure – carenza di richiesta del medico convenzionato SSN – licenziamento – legittimità - sussiste



L'assenza priva di valida giustificazione prevista dall'art. 55 quater, lett. b), del D.Lgs. 165 del 2001 sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure di cui all'art. 7, c. 1, del D.Lgs. 119/2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo c. 2 del citato art. 7, da richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l'avvenuta erogazione.