Rapporto biennale sulla parità di genere 2024, presentazione entro il 20 settembre

👉 Clicca qui per scaricare il Pdf della Circolare 24 Lavoro

Nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale. La strategia si propone di raggiungere entro il 2026 l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE). L'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi