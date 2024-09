Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile: nozione

La tutela delle pari opportunità trova un fondamento a livello costituzionale nel principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3, sia da un punto di vista formale, come uguaglianza davanti alla legge, che da un punto di vista sostanziale, come compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza, impediscono la realizzazione di condizioni di effettiva parità. Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminilecostituisce uno degli strumenti finalizzati al rispetto di tali compiti.

In ambito europeo la parità tra uomini e donne è sancita dall'articolo 2 e dall'articolo 3, pr. 3, del Trattato sull'Unione europea - TUE (v. anche l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali). Il 10 maggio 2023 è stata approvata la Direttiva (UE) 2023/970 con lo scopo volta a rafforzare l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. ...