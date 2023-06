Rappresentanti per la sicurezza con copertura Inail ordinaria di Mauro Pizzin

Link utili Inail, circolare 23/2023 Circolare









In assenza di un’espressa e specifica previsione normativa, gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durante lo svolgimento delle loro funzioni e strumentalmente collegati a esse vanno considerati infortuni in occasione di lavoro e, come tali, compresi nella copertura assicurativa Inail. La tutela viene esclusa, invece e come sempre, se nel caso concreto si accerti che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore, ossia non attinente all...