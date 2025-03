Recupero della doppia trattenuta sul saldo addizionale comunale e obbligo di annotazione nella CU

La domanda

Nei confronti di un lavoratore, erroneamente, è stata operata una doppia trattenuta a titolo di saldo addizionale comunale dovuta per l’anno precedente: una, sulla base del conguaglio (MOD.73/4) effettuato a seguito dell’assistenza fiscale prestata da un caf, e l’altra operata per errore dal datore di lavoro autonomamente. A tal proposito, premesso che i due importi sono esposti rispettivamente nelle caselle 81 e 25 della CU, si chiede di sapere in che modo il lavoratore potrà recuperare l’importo in eccesso trattenuto e indicato nella casella 25 e se di ciò è obbligatorio fare menzione nelle annotazioni della CU.