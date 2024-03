Reddito sportivo e conguaglio cumulativo

La domanda

Una Asd corrisponde dal 1°luglio 2023 al 31 ottobre 2023 (123 giorni) al co.co.co. sportivo dilettante Pinco un compenso di 7 mila euro, poi il rapporto di lavoro cessa (erosione della franchigia di esenzione dell’articolo 36 c6 del dlgs 36-2021 per 7mila euro). Dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 il collaboratore sportivo stipula per 31 giorni un rapporto di co.co.co. con altra Asd (Beta) per un compenso di 10mila euro. Il collaboratore sportivo chiede alla seconda Asd (Beta) la gestione del conguaglio ex articolo 23, comma 4 dpr 600/1973. Nella casella 784 della cu conguagliante di Beta va riportato solo il compenso erogato da Beta (10mila) o anche quello di Alfa (7000+10mila=17.000)? Come si compila la casella 2 del reddito assimilato e la casella 6 (giorni per cui maturano le detrazioni) della cu conguagliante di Beta? L’Asd Beta gestisce anche un amministrativo gestionale -art 37 dlgs 36/2021-che non è figura sportiva e ha un compenso lordo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 di 10mila euro, va indicato nella casella 784?