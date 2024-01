Reddito superiore a 50 mila euro, rimborsi e welfare

La domanda Un dipendente con reddito complessivo nel 2024 superiore a 50 mila euro sostiene per il figlio nel 2024 una spesa di 800 euro per la retta della scuola media e una spesa di 250 euro per l’abbonamento trasporto pubblico. Nel caso di rimborso esente con lo strumento del welfare (welfare puro da regolamento con rimborsi ex art 51 comma 2, lett f bis- rimborso retta scuola media -e art 51 comma 2 lett d bis - rimborso abbonamento figlio) il dipendente perde il diritto alle detrazioni (800 al 19%/ 250 al 19%) per un importo di 199,5?

Nel 2024, anno imposta 2024, per effetto della entrata in vigore del D.Lgs. 216/2023 art 2, che va a modificare l’articolo 15 comma 3 bis del Tuir, il lavoratore dipendente del quesito avendo un reddito complessivo superiore a 50 mila euro (reddito complessivo al lordo oneri deducibili), nell’anno 2024 non potrà fruire delle detrazioni di cui all’articolo 15 (detrazioni al 19% tra cui quelle del quesito, codice onere 12 scuole medie/40-abbonamento trasporto pubblico da 730) nel limite di 260 euro...