Regime impatriati in caso di cambio rapporto di lavoro

La domanda Un’azienda ha il caso di un dirigente che usufruisce del regime degli impatriati (art 16 D.Lgs 147/2015) dal 2016 con scadenza nel 2025. Nel caso in cui si dimettesse e iniziasse un rapporto di lavoro come amministratore presso la stessa azienda o altro datore di lavoro potrebbe continuare ad usufruire del regime agevolato?

Il regime degli impatriati, secondo le disposizioni dell’art. 16 del D.lgs. 147/2015, non prevede che il lavoratore beneficiario del trattamento fiscale di favore rimanga per tutto il periodo agevolato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, tanto meno sono previste delle cause di decadenze legate alle dimissioni rassegnate dal dipendente. La decadenza dal regime è invece prevista nel caso il lavoratore, trasferito in Italia, non mantenga la residenza fiscale in Italia per due anni dal momento...