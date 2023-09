Rinvio alla Cassazione per gli interessi moratori su crediti di lavoro di Marcello Bonomo ed Enrico D’Onofrio

Richiesta del Tribunale di Parma a fronte di orientamenti contrastanti









Con ordinanza del 3 agosto 2023, la sezione lavoro del Tribunale di Parma ha chiesto alla Corte di cassazione, tramite rinvio pregiudiziale, di pronunciarsi sull’applicabilità ai crediti di lavoro degli interessi moratori, secondo l’articolo 1284, quarto comma, del Codice civile.

Gli interessi moratori (da non confondere con gli interessi legali regolati al primo comma dell’articolo 1284, normalmente applicati nelle controversie di lavoro) riducono il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse sensibilmente più elevato di quello legale, decorrente dal momento della pendenza della lite. Si tratta, dunque, di una questione di notevole rilevanza, in quanto, se la Suprema corte propendesse per la generale applicabilità degli interessi moratori ai crediti di lavoro, le condanne giudiziali diventerebbero significativamente più onerose.

A mero titolo di esempio, nel caso sottoposto al Tribunale di Parma, i soli interessi moratori richiesti dal lavoratore ammontano a circa 4.000,00 euro su un totale di 25.000,00 euro.

Sino a oggi sulla questione si sono registrati indirizzi giurisprudenziali contrastanti. In base a un primo e più tradizionale orientamento, dovrebbe escludersi l’applicabilità degli interessi moratori ai crediti di lavoro in virtù della disciplina speciale, prevista dall’articolo 429, comma terzo, del Codice di procedura civile, secondo cui il giudice che pronuncia condanna per crediti di lavoro deve sempre applicare, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, così proteggendo il lavoratore dagli effetti pregiudizievoli del deprezzamento (Tribunale di Milano, 2989/2023; Tribunale di Lucca, 75/2023; Tribunale di Roma, 3577/2020).

Secondo, invece, un più recente orientamento, l’obiettivo di scoraggiare la resistenza dilatoria sussisterebbe anche in ambito lavoristico. Infatti l’articolo 429, comma terzo, del Codice di procedura civile, operando un rinvio all’integrale disciplina dell’articolo 1284 del Codice civile – quindi sia agli interessi legali (comma primo) che agli interessi moratori (comma quarto) – consentirebbe di applicare questi ultimi anche ai crediti di lavoro (Tribunale di Perugia, 53/2022; Tribunale di Venezia, 29/2023).

Il Tribunale di Parma ha ritenuto di stimolare la pronuncia della Corte di cassazione, in funzione nomofilattica, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale secondo l’articolo 363-bis del Codice di procedura civile, che consente al giudice di merito di chiedere alla Suprema corte la risoluzione di questioni di diritto non ancora risolte, rilevanti per il caso concreto, che presentano gravi difficoltà interpretative e sono suscettibili di porsi in numerosi giudizi. Lo stesso Tribunale evidenzia che tale questione si presenterebbe «in tutte le cause di lavoro in cui vi sia almeno una domanda di contenuto economico (ossia la grandissima maggioranza delle stesse)», sia nel giudizio di cognizione che nella successiva fase esecutiva.