Rischi da valutare in base alle norme vigenti e alla situazione specifica

In materia di tutela della sicurezza da infortuni, la valutazione del rischio deve essere attuata tenendo in debito conto le disposizioni tecniche vigenti, non essendo richiesto un ulteriore apposito studio non previsto dalla normativa di settore. Sempre in materia di valutazione del rischio, di un macchinario, non basta fare esclusivo riferimento alle indicazioni del costruttore, ma è compito del datore di lavoro verificare tale idoneità in rapporto all’ambiente in cui il macchinario sarà utilizzato...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi