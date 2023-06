Sanatoria 2020: per chiudere si punta sulla semplificazione di Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis

A tre anni dall'avvio ancora sotto esame il 17% delle domande









Oltre il 17% delle domande di emersione presentate dai lavoratori extracomunitari domestici e agricoli sulla base della sanatoria avviata nel 2020 dal Dl 34 (articolo 103) è ancora in fase di istruttoria. In difficoltà ci sono soprattutto le prefetture delle grandi città, come Roma, Napoli e Milano. Le istanze presentate entro la scadenza del 15 agosto 2020 erano state 207.870 e, dopo quasi tre anni, per 36.456 l’esame non è ancora concluso. Dai dati aggiornati forniti dal ministero dell’Interno ...