Scatti di anzianità e buoni pasto nel rinnovo del Ccnl per i sacristi di Cristian Callegaro

L’11 maggio è stato sottoscritto, da Faci (Federazione tra le associazioni del clero in Italia) e Fiudac/S (Federazione italiana tra le unioni diocesane addetti al culto/sacristi), il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Nel periodo di assenza contrattuale è previsto che ai lavoratori venga riconosciuta una retribuzione minima maggiorata del 15 per cento...