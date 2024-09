Scuole private Aninsei

Le parti sociali hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Aninsei che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle Scuole non statali

In data 15 giugno 2024 tra Aninsei e Federazione Uil Scuola Rua è stato firmato il verbale di accordo del Ccnl 2024-2027 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Decorrenza e durata

Il contratto, di durata triennale, decorre dal 1° settembre 2024 e scade il 31 dicembre 2027 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Previdenza complementare

Entro il 31 ottobre 2026, ANINSEI individua un Fondo Negoziale...