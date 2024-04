Secondo mese di congedo parentale all’80% anche senza fruire quello obbligatorio

Per i figli nati nel 2024, al ricorrere delle condizioni soggettive di legge, i genitori potranno sempre beneficiare di due mesi di congedo parentale indennizzati in misura maggiorata e cioè all’80% per entrambi (se fruiti nel 2024) ovvero all’80% il primo e al 60% il secondo se fruito dal 2025. Il diritto alla maggiore indennità dipende solo dal fatto che la nascita è avvenuta dal 2024, mentre si prescinde dall’effettiva fruizione dei congedi obbligatori da parte del padre o della madre.

