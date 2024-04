Secondo mese di congedo parentale all’80% conguagliabile entro giugno

I datori di lavoro possono conguagliare il secondo mese di congedo parentale all’80% fruito dal 1° gennaio 2024, nei flussi uniemens di competenza da aprile a giugno 2024. È quanto dispone l’Inps nella circolare 57/2024 con cui ha fornito le istruzioni operative per gestire l’elevazione dell’indennità di congedo per un ulteriore mese dal 30% al 60% (ovvero 80% solo per il 2024) introdotta dall’articolo, 1 comma 179, della legge di Bilancio 2024.

Il provvedimento dell’istituto era molto atteso, in ...