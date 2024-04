Welfare aziendale e welfare pubblico non riscosso

La domanda

Un dipendente ha un figlio fiscalmente a carico di 3 anni che frequenta l’asilo nido, l’Isee familiare ammonta a 30 mila euro, il dipendente ha un reddito complessivo minore di 50 mila euro anno 2024 (ha diritto alle detrazioni al 19% anche se minori di 260 euro). Il dipendente applica un ccnl che prevede un ente bilaterale che rimborsa l’asilo nido per 200 euro; l’onere dell’asilo nido è di 3.600 euro per il 2024. L’azienda in cui lavora ha un regolamento che prevede un credito welfare aziendale di 3.000 euro.Il dipendente può opzionare i 3.000 euro di credito welfare aziendale da regolamento (welfare puro) per rimborsare l’asilo nido?Esistono altri strumenti statali o contrattuali per rimborsare l’asilo nido senza intaccare il credito welfare da regolamento?