Doppio binario per l’erogazione ai lavoratori degli interessi su mutui

Come noto, i commi 16 e 17 dell’articolo 1 della legge 213/2023 hanno modificato per l’anno in corso il limite di esenzione dei fringe benefit, di cui al comma 3, articolo 51 del Tuir, portandolo a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico e a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, oltre ad aggiungere, tra le somme oggetto di tale facilitazione, anche quelle erogate per il pagamento o rimborso delle utenze domestiche, nonché per interessi su mutui e canoni di locazione della prima...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi