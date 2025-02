Servizi assistenziali Agidae: nuovi minimi retributivi da febbraio 2025

Aumento retributivo in arrivo per i lavoratori cui si applica il Ccnl per istituti socio assistenziali Agidae. Questo e altre novità sono previste dall’ipotesi di accordo – sottoscritta il 10 gennaio tra Agidae, Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs – per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli istituti socio-sanitari assistenziali educativi disciplinante i trattamenti normativi ed economici per il triennio 2023-2025.

L’aumento sarà articolato in due tranche, la prima dal 1° febbraio...