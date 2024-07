Società cooperativa e welfare puro

La domanda

Si chiede un parere sulla possibilità di istituire un piano di welfare puro ad una società cooperativa di produzione e lavoro dove i soci sono tutti inquadrati come lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato. In particolare la cooperativa ha già in essere un accordo aziendale per la disciplina di un premio di risultato con l’opzione di sostituzione in misure di welfare e ad ogni assemblea decide di erogare ristorni ad aumento del capitale. Vorrebbe in questo anno dare a tutti i lavoratori una somma di euro 1000 a titolo di welfare. Data la forma societaria può istituire attraverso regolamento aziendale deliberato dal CDA una forma di welfare puro?