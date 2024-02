Somministrazione e contratto a termine, le interazioni secondo il Tribunale di Milano

Staff leasing: le tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice non sono le stesse di quelle previste per il lavoratore a tempo indeterminato presso l’Agenzia? Un’analisi alla luce delle recenti sentenze del Tribunale di Milano



Per affrontare il fulcro delle questioni poste dalle recenti sentenze milanesi n. 882/2023 e n. 90/2024, sarebbe utile sciogliere preliminarmente un dubbio di fondo – e non sono il primo a manifestarlo -. Infatti per spiegarlo prenderò in prestito le parole usate dal Prof. Massimo Pallini, ordinario di diritto del lavoro presso l’Università statale di Milano, nella voce “Il Contratto di lavoro in somministrazione” pubblicata su Enciclopedia del diritto Giuffrè, 2023, ovvero: “..il legislatore italiano...