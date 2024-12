Sospensione dei termini tributari anche in caso di parto o ricovero del figlio minore

La sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti si applicherà anche in caso di parto o di ricovero d’urgenza di un figlio minorenne per infortunio o malattia grave o per intervento chirurgico. Lo stabilisce l’articolo 7 del Collegato lavoro, approvato in via definitiva dal Parlamento, che amplia l’ambito di operatività della sospensione introdotta dall’articolo 1, commi 927-944 della legge 234/2021.

La disposizione attualmente in vigore stabilisce...