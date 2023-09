Superiore licenziato per apprezzamenti e mano sul fondoschiena di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Irrilevanti le intenzioni del lavoratore e il vissuto degli atti da parte delle colleghe









La pacca sul fondoschiena di una collega e il commento sull’avvenenza fisica rivolto ad altra collega, invitata a girarsi sul fianco per mostrare il «sedere giovanile», sono comportamenti contrari alle basilari regole del vivere civile e dell’educazione, integrando gli estremi di una obiettiva offensività. È irrilevante verificare se il lavoratore sia stato mosso da spirito goliardico o se abbia, invece, agito con malizia e concupiscenza, perché la pacca sul sedere e gli apprezzamenti fisici verso le colleghe sono espressioni oggettivamente incompatibili con una corretta dinamica relazionale nel contesto di una realtà professionale.

Né è dirimente indagare il vissuto delle colleghe e verificare la gravità che esse possano aver attribuito ai due episodi, in quanto la volgarità dei gesti ha un oggettivo disvalore sociale e si traduce in un atteggiamento irrispettoso che può minare la serenità dell’ambiente e generare una condizione di turbamento.

La Cassazione raggiunge queste conclusioni ( ordinanza 27363/2023) osservando che, in una organizzazione aziendale strutturata gerarchicamente, la «pacca sul sedere» e l’apprezzamento sul fondoschiena verso due colleghe subordinate sono un chiaro indice di mancanza di rispetto e feriscono la dignità della persona e la sua stessa professionalità.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte è relativo al licenziamento disciplinare intimato al capo del personale di una fondazione, che si era difeso ridimensionando gli episodi nel senso che, in un caso, l’intenzione era, tutt’al più, di una pacca sulla schiena e, nel secondo episodio, non vi era alcuna malizia e si era trattato di una confidenza tra colleghi.

In primo grado (nella doppia fase sommaria e di opposizione) il licenziamento era stato dichiarato illegittimo, con ordine di reintegrazione in servizio e versamento delle mensilità non lavorate (articolo 18, comma 4, dello statuto dei lavoratori). La Corte d’appello di Palermo ha ribaltato la pronuncia valorizzando l’obiettivo disvalore sociale della condotta, ulteriormente rilevando che erano state violate «basilari norme della civile convivenza e dell’educazione». Su tali presupposti, il licenziamento è stato confermato e il dipendente condannato alla restituzione del risarcimento ricevuto dalla fondazione.

La Cassazione conferma gli approdi della sentenza d’appello e rimarca il carattere offensivo delle iniziative assunte dal responsabile del personale, evidenziando che il giudizio sulla portata inadempiente della mano sul sedere e degli apprezzamenti sul fondoschiena non potessero prescindere dal contesto lavorativo in cui erano stati posti in essere. Non è un caso che la pronuncia si soffermi sulla circostanza che, quando hanno subito le attenzioni del collega, le due dipendenti erano «intente a disimpegnare i compiti loro affidati».

In questo passaggio si annida un aspetto centrale della decisione e occorre porvi la massima attenzione. In un contesto sociale che giustamente non tollera attenzioni e indugi non richiesti sull’aspetto fisico della donna, i commenti sul fondoschiena e la pacca sul sedere in ambito professionale hanno una portata disciplinare dirompente. Sopravvivono sensibilità differenti e certamente non tutte le situazioni sono assimilabili, ma è indubbio che una gestione accorta del personale debba imporre su questi temi la massima severità.