Tessili, abbigliamento, moda (industria)

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le imprese ed i lavoratori del settore tessile, abbigliamento, moda

In data 11 novembre 2024 tra Smi Sistema Moda Italia e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per le imprese e i dipendenti del settore tessile, abbigliamento e moda.

Decorrenza e durata

Il nuovo CCNL decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027 sia per la parte normativa che per la parte economica. I nuovi istituti introdotti ovvero modificati dall'accordo in argomento decorrono dall'11 novembre 2024 a meno che non sia data evidenza di diversa decorrenza...