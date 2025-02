Trasferta Città del Vaticano

La domanda Quesito Lavoratori subordinati con sede di lavoro in Roma, saltuariamente vengono inviati in trasferta all’interno della Città del Vaticano. È possibile applicare il regime di trasferta estera previsto dalla normativa fiscale e previdenziale in favore dei suddetti lavoratori?

Città del Vaticano e il suo status giuridico

Il regime di trasferta estera, nell’ambito del diritto del lavoro e della fiscalità italiana, consente ai lavoratori subordinati di beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali quando sono inviati in trasferta fuori dal territorio nazionale. Tuttavia, la situazione si complica quando la destinazione della trasferta non è all’estero, ma si tratta di un’entità autonoma come la Città del Vaticano, che pur trovandosi all’interno del territorio di Roma, gode di un autonomo e particolare...