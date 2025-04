Trasferta con sistema analitico e presenza di spese non documentate

La domanda Il dipendente Pinco si reca in trasferta in Italia, al di fuori del territorio comunale, per un giorno e sostiene oneri di vitto 20 euro, alloggio 30 euro, taxi 20 euro, fatturati e pagati con strumento tracciabile.Altresì, il dipendente sostiene la spesa di lavanderia di euro 10 non documentata e non pagata in forma tracciabile. Tuttavia, Pinco, attesta l’onere.Il datore di lavoro, impresa Srl, adotta il sistema analitico per la trasferta e rimborsa 80 euro sul cedolino paga del dipendente.I 10 euro di lavanderia sono imponibili a livello fiscale e previdenziale?

La Legge 207 /2024 (Legge di bilancio 2025) con l’art. 1 comma 81 lettera a) riscrive l’art. 51, comma 5 del Tuir (ovvero i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione alla trasferta).

In particolare, in relazione alla trasferta al di fuori del territorio comunale con rimborso analitico si prevede che: “in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative...