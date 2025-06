Trattamento economico infortunio sul lavoro

La domanda

Il dipendente di una azienda che applica il ccnl Abbigliamento Industria D014 è in infortunio da oltre 1 anno. L’art. 61 del Ccnl riconosce un trattamento integrativo a carico azienda fino al 100% della retribuzione e fino a guarigione clinica. Da qui pertanto deduco che non ci sia un periodo massimo di integrazione e comporto come avviene per la malattia. Se l’indennità corrisposta dall’Inps è più alta della retribuzione lorda del dipendente è corretto che l’azienda recuperi la differenza in eccesso sulla 13^? Potremmo farlo anche sulle ferie e permessi?