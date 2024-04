Tabelle delle retribuzioni convenzionali mensili 2024 per i lavoratori italiani occupati all’estero in paesi extracomunitari non convenzionati (D.M. 6.3.2024, G.U. 66/2024)

Tabelle delle retribuzioni convenzionali mensili 2024 per i lavoratori occupati all’estero in paesi extracomunitari non convenzionati in vigore dall’1.1.2024– D.M. 6.3.2024, in G.U. 66/2024