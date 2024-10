Ulteriore aumento extra ma temporaneo per le pensioni minime

Nel 2025 l’importo delle pensioni minime (o quello inferiore a tale valore) messo in pagamento sarà maggiorato del 2,2% rispetto al valore determinato applicando le regole ordinarie di adeguamento annuale all’inflazione. Nel 2026 la maggiorazione sarà dell’1,3 per cento. Lo prevede l’articolo 25 del disegno di legge di Bilancio, che protrae e rimodula per due anni una misura temporanea introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

A fine 2022, l’attuale Governo con la legge 197/2022 ha deciso che, per ...