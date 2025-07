Una sola retribuzione per il dirigente con più codatori di lavoro

Accertata la riferibilità del rapporto di lavoro a più imprese in regime di codatorialità, il dirigente retribuito dal datore di lavoro formale non vanta il diritto a una retribuzione ulteriore anche da parte del secondo datore che ne utilizza stabilmente le prestazioni.

Deve essere respinta la tesi per cui, se il lavoratore opera contemporaneamente per diversi datori, svolgendo un’attività indifferenziata per l’impresa che lo ha formalmente assunto e per le altre imprese del gruppo, all’unicità del...