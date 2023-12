Variazione dell’imponibile a seguito della variazione dello status lavorativo del figlio

La domanda Una donna priva di impiego regolarmente retribuito da 24mesi viene assunta (legge 92/2012, art 4) come operaio, tempo indeterminato, full time e a luglio 2023 ha una retribuzione imponibile previdenziale di 1800. La dipendente a luglio riceve dal suo datore un buono spesa di 700 a quella data esente perché ha un figlio di 20 anni che non lavora (ha comunicato il cf del figlio al datore e applica il regime dei 3000 euro del dl 48/2023, articolo 40).A dicembre la lavoratrice ha una retribuzione imponibile previdenziale mensile del mese di 2000. Il figlio della lavoratrice comincia a lavorare ad agosto 2023 e a fine anno ha un reddito complessivo di 5000 euro (perde la condizione di carico fiscale di cui all’articolo 12 comma 2 del Tuir);La lavoratrice è chiamata a comunicare la variazione di status del figlio al suo datore di lavoro, in modo tale che lo stesso possa assoggettare a contribuzione e tassazione i 700 euro.Si premette che:1) la agevolazione legge 92/12 scade ad ottobre 2023;2) che a luglio il datore è una industria fino a 15 (datore cigo) mentre a dicembre è una industria +15 e fino a 50 (datore cigo+cigs).Come avviene la sanatoria dei contributi sui 700 euro di buono spesa esente ed ora imponibile previdenziale?Occorre aumentare l’imponibile previdenziale di dicembre di 700 euro oppure occorre generare il vig di luglio?A livello di ritenute contributive dipendente e di costi per il datore (oneri sociali a carico datore) cosa è più conveniente tra il vig e l’aumento dell’imponibile previdenziale di dicembre?

La dipendente per effetto della perdita del carico fiscale del figlio passa dal regime dei 3000 a quello dei 258,23 in corso di anno, per cui dalla esenzione del buono spesa di 700 euro a quello di imponibilità fiscale e previdenziale dello stesso.

L’Inps nel messaggio 3884/2023 per sanare l’aspetto previdenziale indica di portare i 700 euro del buono spesa (prima esente ora imponibile previdenziale oltre che fiscale) ad incremento dell’imponibile previdenziale di dicembre di 2000 euro.

Di conseguenza...