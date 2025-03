Verifica mensile del requisito dimensionale per decontribuzione Sud

La verifica del requisito dimensionale per fruire della nuova decontribuzione Sud viene effettuato dall’Inps con cadenza mensile.

L’agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2025, consiste in uno sconto sui contributi a carico del datore di lavoro che quest’anno è pari al 25%, con un massimo di 145 euro mensili, per ogni lavoratore che risulti in forza con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 e con sede di lavoro in una delle regioni del Sud che rientrano nella zona Zes. L’esonero...