Versamento a Ebifarm anche con bonifico

Il 3 aprile 2024 Federfarma e Filcams, Fisascat, Uiltucs hanno convenuto di confermare per il 2024 quanto previsto dall’accordo del 20 luglio 2023 in tema di contribuzione all’ente bilaterale Ebifarm.

Va premesso che l’accordo di rinnovo del 7 settembre 2021 aveva introdotto un contributo in favore dell’ente pari allo 0,10% della paga base e contingenza per 14 mensilità, da ripartire, in egual misura, tra datore di lavoro e lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 2023.

Per agevolare l’adempimento ...