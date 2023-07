Visite mediche di controllo: al via la nuova funzionalità Inps di Marco Poli

Lo strumento consente al lavoratore di visualizzare le visite mediche domiciliari e ambulatoriali a lui riferite e i relativi esiti

Prosegue da parte dell’Inps l’attuazione dei programmi del Pnnr. Quasi ogni giorno l’Istituto comunica il rilascio di nuove funzionalità per l’ottimizzazione del rapporto con cittadini, pensionati, lavoratori e datori di lavoro.

Ora è la volta del progetto «Nuovo Sportello virtuale per il cittadino e le imprese su visite mediche di controllo» e del rilascio di una nuova funzionalità per consentire al lavoratore la visualizzazione delle visite mediche domiciliari e ambulatoriali a lui riferite e dei...