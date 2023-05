Volontari autonomi del soccorso alpino, così l’indennità nel 2023 di Antonio Carlo Scacco

Link utili Ministero del Lavoro, decreto 61/2023 Decreto ministeriale

Volontari del soccorso alpino Alberto Bosco Sistema Frizzera

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Nel 2023 l'indennità compensativa spettante ai volontari lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti per svolgere operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni (esclusi gli interventi e/o i riposi effettuati in giorni non lavorativi), è pari a 2.261,40 euro. È quanto stabilito dal decreto del ministro del Lavoro n. 61, pubblicato il 13 aprile sul sito del Ministero.

Le operazioni in questione sono riferite a interventi alpinistici...