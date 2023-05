Welfare aziendale, rimborso retta universitaria del figlio non fiscalmente a carico

La domanda

Un dipendente ha sostenuto l'onere della retta universitaria pubblica, per il figlio per 2000 euro nel 2023. Il figlio del dipendente ha 21 anni e nel 2023 non è fiscalmente a carico (rc >4000 euro se fino a 25 anni/rc >2840,51se >25 anni/ in anno 2023). Si chiede se il dipendente possa richiedere il rimborso esente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f bis del Tuir all'interno di un piano welfare (esempio regolamento), il credito per welfare aziendale che il datore ha messo a disposizione per la categoria a cui appartiene il dipendente (impiegato) è di 1000 euro.