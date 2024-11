Welfare: Rimborso esente di onere detraibile riferito a spese di più annualità

La domanda Il datore di lavoro, con regolamento welfare, mette a disposizione per i lavoratori un credito wa di euro 2000 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Il lavoratore dipendente ha sostenuto, per il figlio di tre anni le spese dell’asilo nido di euro 600 nel 2023, mentre, per il 2024 di euro 700. Il lavoratore può essere rimborsato di euro 1300 nel 2024 vista la capienza del credito welfare?È concettualmente possibile rimborsare nel 2024 le spese relative a 2 annualità diverse (2023-2024)?Come va gestito il rimborso in cu?

La circolare 5/E/2018 al paragrafo 4.11 entra in merito alla rimborsabilità delle spese sostenute nei precedenti periodi d’imposta e conservazione della documentazione.

L’articolo 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR riconosce la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, al rimborso delle spese sostenute per: “…servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi...