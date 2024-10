AI Pact: verso un sistema di governance dell'intelligenza artificiale

Con l'obiettivo di anticipare l'applicazione di alcune essenziali disposizioni del Regolamento e definire al contempo buone pratiche sull'uso dell'intelligenza artificiale, l'AI Office ha istituito l'AI Pact

L'art. 113 del Regolamento (UE) 2024/1689, in vigore dal 1° agosto 2024, prevede che il sistema di regole dallo stesso stabilite in tema d'intelligenza artificiale (IA) acquisterà integralmente piena efficacia giuridica solo a far tempo dal 2 agosto 2027, quando troverà applicazione anche il nucleo normativo che disciplina i sistemi di IA ad alto rischio.

Frattanto, in data 2 febbraio 2025, entreranno in vigore le disposizioni generali nonché le norme in materia di pratiche di IA vietate, contenute...